Vaste projet de numérisation de l’ensemble des œuvres de Franz Liszt

Ce projet d’envergure sera organisé sous la houlette de la Professeure Christiane Wiesenfeldt du département de musicologie de l’université de Heidelberg. Après une thèse sur la sonate pour violoncelle au XIXe siècle, Christiane Wiesenfeldt a également enseigné la musicologie à l’Université de musique Franz Liszt.

Selon la musicologue de Heidelberg, l’absence d’un catalogue complet des œuvres de Franz Liszt s’explique par la difficulté de délimiter précisément les pièces. Le catalogue des œuvres de Liszt est étonnamment impalpable pour un compositeur romantique. Le côté coloré et fluide de son répertoire ainsi que ses nouveaux arrangements, ses adaptations, ses nouvelles créations, ses interprétations et ses sources d’inspiration littéraire rendent son œuvre unique, vaste et complexe.

En plus de compiler et de rendre accessible l’ensemble de l’œuvre de Liszt, ce catalogue numérique va permettre de cartographier la complexité de son œuvre. Mais également de mettre en évidence les différentes influences du compositeur. L’objectif étant de proposer un outil de compréhension de la composition au XIXe siècle et plus particulièrement de la composition de Liszt.