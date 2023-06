L’organisation serait en charge d’un trafic de stupéfiants depuis et à destination du port d’Anvers, via les Pays-Bas. Une tonne de cocaïne aurait notamment transité via l’organisation.

La police a perquisitionné mardi le quartier général présumé de l’organisation où se trouvaient trois hommes, dont le Néerlandais placé sous mandat d’arrêt. Ce dernier réside dans le district de Borgerhout.