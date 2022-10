Vaste opération antidrogue : deux suspects interpellés vendredi pour trafic de cocaïne via le port d’Anvers

Selon le parquet, l’enquête est liée au dossier Sky ECC, du nom du réseau de communication cryptée utilisé par des organisations criminelles. Les enquêteurs ont réussi à déjouer le chiffrement de cette application de messagerie. Un certain nombre de messages ont révélé qu’en mai 2020, une bande a fait entrer clandestinement une cargaison de cocaïne au port d’Anvers, selon le bureau du procureur.

La police a mené cinq perquisitions vendredi à Anvers, Kontich et dans le district anversois de Deurne. Deux personnes âgées de 24 et de 26 ans ont été interpellées. Des vêtements de luxe et un véhicule ont été saisis. Le jeune homme de 26 ans a depuis été relâché, sous conditions.