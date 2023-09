Vaste mobilisation en Grèce contre une loi sur le travail

Les syndicats en Grèce ont lancé jeudi une grève de 24 heures dans plusieurs secteurs, dont les transports publics et l’éducation, pour protester contre une nouvelle loi encourageant la flexibilité sur le marché du travail.

Des fonctionnaires, personnels hospitaliers, professeurs et dockers se sont joints à la mobilisation, qui a conduit à la fermeture du métro d’Athènes. Une des dispositions centrales de la loi, qui doit être approuvée plus tard jeudi, autorise les salariés du privé à travailler pour plus d’un employeur pendant la même journée. Les commerces pourront également exiger de leurs personnels de travailler six jours sur sept en cas d’urgence. Selon les partis d’opposition, le gouvernement conservateur va ainsi aggraver l’exploitation des salariés dans un marché du travail déjà faiblement régulé et où beaucoup craignent de perdre leur emploi.

Le ministre du Travail Adonis Georgiadis s’est défendu en soutenant que l’objectif de la loi était de "stimuler l’emploi" et d'"augmenter le nombre d’emplois viables et correctement payés". Mercredi, l’entrée du bâtiment abritant son bureau à Athènes a été barré d’un graffiti rouge le traitant d'"ordure" La loi interdit aussi à des salariés grévistes d’empêcher un collègue de travailler durant une mobilisation et proscrit les licenciements liés à une discrimination. En juillet, le gouvernement du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, reconduit fin juin pour un deuxième mandat, avait déjà adopté une loi autorisant les salariés à travailler après 74 ans, soit sept ans au-delà l’âge de départ à la retraite. Le Premier ministre s’est engagé à réduire le taux de chômage en Grèce, actuellement de 10,8%, à 8% d’ici à 2027.