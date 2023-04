Vaste exercice militaire en Suède, pour repousser "une hypothétique attaque armée d'une puissance étrangère"

La Suède accueille à partir de ce lundi les plus importantes manœuvres militaires organisées sur son territoire en un quart de siècle, un exercice qui rassemblera plus de 26.000 soldats de treize pays, dont plusieurs membres de l'Otan, a indiqué le ministère de la Défense à Stockholm.

L'objectif de cet exercice, baptisé Aurora 2023 et planifié depuis des mois, est de repousser une "hypothétique attaque armée d'une puissance étrangère", a précise le ministère dans un communiqué. L'exercice doit durer jusqu'au 11 mai. Il se déroule principalement dans le sud du pays et sur l'île de Gotland, en mer baltique, avec la participation de forces terrestres, maritimes et aériennes. Les soldats impliqués comprennent quelque 700 Marines américains, ainsi que des militaires du Royaume-Uni, du Danemark et de la Norvège, de la Finlande, d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie, d'Ukraine, du Danemark, d'Autriche, d'Allemagne et de France.

"Ce sont des manœuvres importantes pour la capacité défensive de la Suède", a déclaré lundi le chef d'État-major des armées, le général Micael Bydén, à la radio publique suédoise.

L'exercice Aurora 23 a lieu alors que la Suède poursuit les négociations pour finaliser son adhésion à l'Otan approuvée lors du sommet de juin dernier à Madrid mais qui attend le feu vert de la Turquie et de la Hongrie, les deux derniers pays alliés à ne pas l'avoir encore ratifiée.

La Finlande a, pour sa part, été admise le 4 avril dernier. Le gouvernement de Stockholm espère toujours être en mesure de rejoindre l'Alliance atlantique d'ici le prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement alliés, prévu les 11 et 12 juillet à Vilnius.