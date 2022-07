Vasectomie : contraception définitive mal encadrée ?

Parce qu'ils ne veulent pas ou plus d'enfant ou pour porter la charge de la contraception, de plus en plus d'hommes optent pour la vasectomie. Signe que les mentalités changent, 12.000 hommes l'ont choisi en 2019 contre 8000 en 2017, surtout au Nord du pays. Mais comme il n'y a aucune loi dans notre pays qui encadre ces stérilisations, c'est donc au cas par cas en fonction du médecin.

Marc Veys ne s'en cache pas, il a passé le cap il y a 20 ans. Il a opté pour la vasectomie, une petite intervention chirurgicale pour couper les canaux qui acheminent les spermatozoïdes depuis les testicules. Un moyen de contraception masculin définitif. Une décision de couple avant tout. " On s'est dit : partageons. Pourquoi est-ce que la femme prend toujours cette pillule ?