Vasco Ascolini, Ciseler l’ombre, au Musée de la Photo à Charleroi

Le Musée de la Photographie à Charleroi consacre une exposition à un maître de la photo argentique en noir et blanc. Vasco Ascolini est né en Italie, à Reggio Emilia, en 1937. Il étudie la photographie aux Etats-Unis et à l’université de Parme. Il collabore avec le théâtre de sa ville natale en tant que photographe des arts de la scène, de 1973 à 1990. Le maquillage d’un acteur de Kabuki, une forme de théâtre traditionnel japonais, opère la métamorphose de la personne. Les images allongent le temps lent de la séance. Le mystère s’insinue dans le clair-obscur de la loge. Depuis le début des années 1970, le photographe s’intéresse au patrimoine. Il photographie des bâtiments historiques. Il hante les grands musées tels Le Louvre et le Musée Rodin à Paris. Les Rencontres internationales de la photographie à Arles le consacre en 1991. La reconnaissance de Vasco Ascolini est internationale.