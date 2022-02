Varsovie et Prague signent un accord sur la mine de charbon controversée de Turow

La Pologne et la République tchèque ont signé jeudi un accord au sujet de la mine de charbon géante située près des frontières tchèque et allemande, la mine de Turow. L'accord devrait permettre de mettre un terme au conflit en cours devant la Cour de Justice de l'Union européenne au sujet de cette mine de lignite à ciel ouvert.

Le Premier ministre tchèque Petr Fiala et son homologue polonais Mateusz Morawiecki ont "signé un accord" jeudi à Prague. La Pologne construira un mur censé limiter les nuisances pour la population tchèque proche de la mine, et paiera un dédommagement de 45 millions d'euros à Prague, qui de son côté va retirer sa plainte auprès de la CJUE.

Que dit l'Europe ?

La mine à ciel ouvert, située dans le sud-ouest de la Pologne, alimente une centrale électrique qui fournit environ 7% des besoins en électricité de ce pays. La Pologne compte sur le charbon pour couvrir jusqu'à 80% de ses besoins énergétiques, mais elle a promis de développer des sources d'énergie verte et de fermer sa dernière mine d'ici 2049, conformément aux objectifs de l'UE en matière d'émissions.

L'Allemagne et la Tchéquie se plaignent quant à elles de voir les réserves souterraines en eau de la région baisser fortement à cause du fonctionnement de la mine, en plus des nuisances en termes de bruit et de pollution, et du risque de contamination de l'eau.