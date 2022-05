Variole du singe : un neuvième cas confirmé en Belgique

La directrice du département de préparation mondiale aux risques infectieux à l’OMS, Sylvie Briand, se veut rassurante : "Ce n’est pas une maladie dont le grand public doit se préoccuper. Ce n’est pas comme le Covid-19", a-t-elle précisé ce vendredi.

Et pour cause, la variole du singe appartient à la même famille que la variole – qui tuait chaque année des millions de personnes dans le monde jusqu’à son éradication en 1980 – mais elle est beaucoup moins grave, avec un taux de mortalité de 3 à 6%. La plupart des malades de la variole du singe sont rétablis en trois à quatre semaines. Les symptômes initiaux sont une forte fièvre, un gonflement des ganglions et des éruptions cutanées.