Variole du singe : trois numéros spéciaux pour répondre aux questions, un par région

Les infections surviennent principalement chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH), indique Sciensano sur son site web. Mais pas uniquement, souligne l’institut.

Le virus de la variole du singe peut être contracté après avoir été en contact étroit avec une personne infectée ou malade. "Cela peut se produire par un contact physique direct, intense et étroit, par un contact avec des lésions cutanées, par un contact avec des objets, des vêtements ou du linge utilisés par une personne infectée", détaille l’Aviq sur son site web.

Les principaux symptômes ressentis sont, dans un premier temps, un accès de fièvre – parfois accompagné de douleurs musculaires et de maux de tête – et, dans un second temps, des éruptions cutanées, qui se transforment ensuite en ampoules et en croûtes.