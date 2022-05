Variole du singe : symptômes, contagion, mortalité… Le point sur cette maladie qui touche l’Europe

La transmission

La variole du singe est une maladie contagieuse, "qui se transmet surtout par contact très proche et par frottement", explique l’infectiologue. La phase la plus contagieuse de cette maladie, c’est très probablement au moment où il y a cette éruption, ces vésicules, et donc simplement, quand il y a ces vésicules, il faut vraiment éviter les contacts."

Cela passe par le fait d’éviter de se serrer la main si on est porteur de ces symptômes, mais surtout des contacts plus proches. "On a l’impression ici d’une transmission essentiellement par rapports sexuels, précise Charlotte Martin. Donc, on pense que la maladie, pour l’instant, passe par une filière qui est surtout une éruption au niveau des zones génitales, peut-être du coup assez discrète. Peut-être que les gens ne le voient pas, ne s’en rendent pas bien compte et que c’est à ce moment-là que ça peut se transmettre lors des rapports sexuels", précisant toutefois qu’il ne s’agit pas forcément d’une maladie sexuellement transmissible.