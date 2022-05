Variole du singe : pour Frank Vandenbroucke, "le risque pour la population générale est faible"

Après l’apparition de premiers cas chez nous, le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, a tenu à communiquer sur la variole du singe, en marge du comité de concertation. En cas d’infection, les personnes infectées doivent s’isoler jusqu’à la disparition des lésions. Les contacts à hauts risques doivent surveiller leur état durant 21 jours, soit la durée de la période d’incubation.

Maladie virale "rare"

Ce vendredi après-midi, trois cas ont été identifiés chez nous, uniquement en Flandre. Le ministre rappelle que "la variole du singe est une maladie virale rare, présente en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, qui ne se propage pas facilement dans la population." La transmission n’est pas comparable à celle du covid : il faut un contact physique très étroit avec une personne porteuse de cette variole (par, entre autres, des fluides corporels) ou bien avoir touché des vêtements d’une personne contaminée. Une transmission est possible par contact direct en cas de rapport sexuel. Les cas actuellement identifiés en Europe se retrouvent "principalement chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes" selon le ministère de la Santé, qui appelle ce public et les personnes "qui ont des partenaires sexuels multiples" à être "particulièrement vigilant".

Cette transmission relativement spécifique fait dire au ministre de la santé que "le risque pour la population générale est faible."

Quels symptômes ?

Ceux-ci sont légers : fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, fatigue, entre autres. Une ou des éruptions cutanées peuvent apparaître sur le visage ou ailleurs. Après quelques semaines, la personne contaminée guérit. Les complications sont rares. "A ce stade, les cas rapportés en Europe sont majoritairement bénins, et il n’y a pas de décès signalés. L’évolution des cas en Belgique est suivie étroitement."