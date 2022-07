Variole du singe : pas de crainte en Belgique actuellement, les autorités sanitaires confiantes

L’OMS recommande de vacciner les personnes les plus à risque ainsi que les personnels de santé susceptibles d’être confrontés à la maladie. Vendredi, l’Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé l’utilisation d’un vaccin contre la variole humaine pour étendre son utilisation contre la propagation de la variole du singe.

Hier samedi, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a décidé de déclencher son plus haut niveau d’alerte pour tenter de juguler la flambée de variole du singe, qui a déjà frappé près de 17.000 personnes dans 74 pays, précisant que le risque dans le monde était relativement modéré à part en Europe où il est élevé. Dans la plupart des cas, les malades sont des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, relativement jeunes, et vivant essentiellement en ville.

Le rythme de contagion est actuellement en baisse mais le nombre de cas augmente encore rapidement. Pas de quoi cependant susciter la panique.

Appel au calme au niveau belge

Chez nous en effet, les autorités sanitaires appellent au calme, rappelant que toutes les dispositions à prendre, recommandées par l’OMS, sont déjà prises préventivement et ce depuis plusieurs semaines. Rappelant en outre qu’il n’y a que peu de décès connus de cette variole du singe (5, tous en Afrique), qu’il n’y a pas de réelle pression sur les hôpitaux, que les cas connus (autour de 311 chez nous depuis mai, tous des hommes de 20 à 65 ans) sont aussi "rapportés" notamment à l’OMS et suivis, et que la vaccination est déjà prévue pour les "groupes à risques".

Elle a débuté mi-juillet, réservée dans un premier temps aux prestataires de soins, les personnes immunodéprimées et les personnes ayant eu un contact non protégé à haut risque avec une personne contaminée, ce qu’avait déjà annoncé le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke. 3040 doses de vaccins ont déjà été livrées dans 9 centres de référence dans le pays.

En principe, les personnes vaccinées contre la variole classique ne reçoivent pas de nouveau vaccin, sauf en cas de trouble du système immunitaire. La situation épidémiologique en Belgique est suivie de près, répète-t-on.