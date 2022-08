Variole du singe : "On aurait dû faire comme la France et vacciner plus tôt"

"En retard"

Pour les 3040 doses commandées, la vaccination est réservée dans 9 centres de référence dépendant du fédéral. Une quantité nettement insuffisante pour Jean-Christophe Goffard : "3000 doses, c’est vacciner 1500 patients, puisqu’il faut parfois deux doses, et par ailleurs, pour un petit centre comme le centre de santé sexuelle d’Erasme, on a déjà probablement 1200 candidats et nous sommes un petit centre par rapport à d’autres."

Ce n’est qu’à l’automne que devraient arriver 30.000 doses complémentaires de vaccins. D’où l’inquiétude du spécialiste : "Clairement, le nombre de cas augmente. Cela nous demande énormément de temps de recevoir les personnes inquiètes, de discuter avec elles, de les diagnostiquer, et puis après, de les accompagner pendant les 21 jours où ils vont être isolés, à la maison, dans des douleurs importantes. Donc, oui, ça m’inquiète. Si le nombre de cas augmente et s’étend à la population générale, parce qu’on n’a pas réagi assez vite avec la vaccination, c’est inquiétant. On aurait dû faire comme la France, vacciner déjà bien plus tôt, malheureusement, on est de nouveau un petit peu en retard par rapport à d’autres pays. Ça nous arrive souvent. Je pense que le processus de décision en Belgique est parfois un peu lent."

En France, 11 000 personnes ont pu recevoir une dose de vaccin, dans l’un des 118 centres de vaccination mis en place par le ministère de la Santé. Nos voisins français ont annoncé déjà début juillet l’élargissement de la vaccination, désormais proposée préventivement aux groupes les plus exposés, notamment les homosexuels et bisexuels multi-partenaires. Les deux premières vaccinations de cas contacts ont été réalisées dès la fin du mois de mai.