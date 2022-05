Variole du singe : non, le virus ne touche pas que les hommes homosexuels

Selon Jean-Christophe Goffard, il n’est pas non plus exclu que les autorités décident de vacciner prioritairement contre la variole les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. "Cela ne voudrait pas dire qu’on stigmatise cette population mais bien qu’on détermine une priorité là où il y a une épidémie un peu concentrée pour le moment pour essayer d’éviter un maximum de cas, tout en étant conscient qu’on aura aussi des cas chez des enfants et des hétéros."

Patient zéro

Le risque de contracter la variole du singe concerne toute personne qui aurait eu un contact étroit avec une personne infectée (ou un tissu contaminé), on le répète. Il n’empêche, Patrick Charlier, le directeur d’Unia (le centre interfédéral pour l’égalité des chances), s’attend à recevoir des signalements dénonçant la stigmatisation d’hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes ou de personnes d’origine africaine. "Au début de la pandémie de Covid-19", se rappelle Patrick Charlier, "on a pu rapporter des cas d’asiaphobie. On a recueilli des témoignages de personnes injuriées, insultées, stigmatisées parce qu’elles étaient d’origine asiatique et qu’on parlait du 'virus chinois' à l’époque. Très régulièrement des faits d’actualité ont un impact sur les discours qu’on a sur certaines personnes."

L’histoire se répète, en quelque sorte. "Souvenez-vous du patient zéro. Au début du Covid-19", rappelle l’infectiologue Jean Christophe Goffard, "on avait désigné ce pauvre gars qui revenait de Wuhan et dont on disait qu’il avait décimé l’ensemble de la population italienne ou presque. Pour le VIH, on avait désigné un steward qui aurait importé le virus aux Etats-Unis. Tout ça est totalement faux d’un point de vue moléculaire. Le problème, c’est que ça a des conséquences catastrophiques à long terme, avec la stigmatisation d’une population qui non seulement peut être victime de violence mais qui, en plus, du coup, peut essayer de se cacher pour ne pas être dépistée."