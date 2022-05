Variole du singe : les Etats-Unis veulent vacciner les cas contacts contre la variole du singe

A cause d’effets secondaires "potentiellement significatifs", sa distribution à grande échelle nécessiterait "une vraie discussion", a estimé Jennifer McQuiston.

Le second, Jynneos, est aussi un vaccin vivant mais non réplicatif, et donc considéré comme plus sûr. Les Etats-Unis n’en ont que 1000 doses, mais ce nombre devrait "augmenter rapidement dans les prochaines semaines", selon la responsable.

Selon elle, des données montrent que ces deux vaccins peuvent aider à éviter le développement de la maladie s’ils sont administrés rapidement après l’exposition.

Elle a par ailleurs souligné que le risque de contamination restait globalement faible pour la population.