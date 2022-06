Variole du singe : le virus détecté dans du sperme

Le virus de la variole du singe peut être présent dans le sperme de patients infectés. Des chercheurs italiens l’ont détecté dans le liquide séminal de 3 patients. Ils décrivent ces cas dans Eurosurveillance, le journal européen sur les maladies infectieuses, publié par l’ECDC, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.

"C’est la première fois que l’on fait ce constat dans l’épidémie qui touche aujourd’hui l’Europe", commente le docteur Agnès Libois, infectiologue au CHU Saint-Pierre.

On sait que le virus se transmet principalement par contact cutané étroit, et par exposition prolongée à des gouttelettes respiratoires, ainsi que par contacts avec des objets contaminés. Dans leur dernier rapport conjoint, l’ECDC et l’OMS (Europe) parlent également de contact “avec les fluides corporels”.

Fluides corporels

"L’article italien montre qu’il y en a partout, en fait, précise l'infectiologue. Ils en ont détecté dans la salive de l’un d’entre eux, dans les selles de deux autres, évidemment dans les frottis nasopharyngés, et donc aussi dans le sperme de trois des quatre patients suivis (les données ne sont pas disponibles pour le quatrième patient)."