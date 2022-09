Variole du singe : la vaccination ouverte à tous les hommes ayant des relations sexuelles avec plus d’un homme

Bientôt, tous les hommes ayant des relations sexuelles avec plusieurs hommes pourront se faire vacciner préventivement contre la variole du singe. Les groupes qui étaient prioritaires pour la vaccination préventive contre la variole du singe ont entre-temps eu la possibilité d’être vaccinés.

Le Risk Management Group (RMG) a donc décidé jeudi soir que tous les hommes ayant des relations sexuelles avec plus d’un homme, et qui courent donc un risque plus élevé, peuvent désormais également se faire vacciner dans un centre de vaccination en Flandre, en Wallonie ou à Bruxelles.