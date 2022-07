Variole du singe : la Commission encourage les 27 à intensifier la sensibilisation, sans stigmatisation

"Nos priorités claires, à ce stade, doivent être d'augmenter la surveillance, l'identification et le signalement de cas, l'isolation, le traçage de contact et la vaccination, ainsi que la prévention et des campagnes claires de communication des risques dans tous les Etats membres et de l'EEE (espace économique européen, qui comprend aussi l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein, NDLR)", écrit la commissaire dans son courrier de deux pages.

Sur le plan du traçage des contacts, il est "important que les contacts proches" d'une personne infectée "soient identifiés le plus rapidement possible, informés de leur exposition, du risque de développer la variole du singe et des symptômes, et de la nécessité de s'isoler, suivant les lignes directrices établies par l'ECDC", le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, ajoute-t-elle. Les Etats sont appelés à mettre en place des directives claires en matière d'isolation de cas et de suivi des contacts à risque, en s'appuyant sur les recommandations de l'ECDC. C'est "nécessaire pour contribuer à contrôler la flambée", estime la commissaire.