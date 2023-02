Variole du singe : l’Organisation Mondiale de la Santé maintient son niveau d’alerte maximal malgré la baisse du nombre de cas

La maladie – qui est endémique dans certains pays d’Afrique de l’Ouest – se caractérise par des éruptions cutanées, qui peuvent apparaître sur les organes génitaux ou dans la bouche, et peut s’accompagner de poussées de fièvre, de maux de gorge ou de douleurs au niveau des ganglions lymphatiques.

A partir du mois de mai 2022, les autorités sanitaires ont constaté des flambées en Europe et aux Etats-Unis. Le comité d’urgence sur la mpox – comme tous les comités d’urgence de l’OMS – se réunit au moins tous les trois mois pour faire le point sur la situation. Les experts ont constaté que depuis leur dernière réunion début novembre des progrès ont été accomplis pour réduire la propagation du virus à l’échelle mondiale et que le nombre de cas signalés dans le monde a diminué. Mais ces avancées ne sont pas suffisantes pour baisser la garde, selon l’OMS. Au 14 février, 85.860 cas avaient été répertoriés dans 110 pays et la maladie a fait 93 morts, selon l’OMS.