Variole du singe : l'OMS ne voit pas de raison de s'alarmer

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande certaines mesures face à la propagation inhabituelle de la variole du singe, mais ne voit aucune raison de s'alarmer, indique-t-elle vendredi.

"Ce n'est pas une maladie dont le grand public doit se préoccuper. Ce n'est pas comme le Covid-19", a souligné vendredi la directrice du département chargé de la préparation mondiale aux risques épidémiques à l'OMS, Sylvie Briand, lors d'un briefing destiné aux États membres de l'organisation à Genève.

Identifier et isoler les personnes infectées

L'OMS appelle les États membres à identifier et isoler rapidement les personnes infectées, dont la vaste majorité devrait présenter une forme modérée de la maladie, estime l'organisation. Les femmes enceintes, les enfants et les personnes immunodéprimées encourent cependant un risque plus élevé de développer une forme sévère.