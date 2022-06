Selon cette responsable, l'OMS et les États membres sont prêts à vacciner grâce à leurs réserves. Mais l'approvisionnement est limité et l'organisation travaille avec les gouvernements et le secteur privé pour les étendre.

Pour le moment, une vaccination doit rester "ciblée" sur les contacts des personnes infectées et sur le personnel de santé qui pourrait avoir à prendre en charge celles-ci. Selon les derniers chiffres, le nombre de cas confirmés atteint près de 560 dans une trentaine de pays. Selon les résultats préliminaires, les infections en Suisse ont été liées à celles dans plusieurs autres pays.