Variole du singe : l’OMS appelle les gouvernements à intensifier leur lutte contre le virus

Après une période d’incubation de 6 à 13 jours (mais elle peut s’étendre de 5 à 21 jours), les personnes infectées ont de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires et dorsales voire de la fatigue. En général, 1 à 3 jours après le début de la fièvre, de petits boutons apparaissent d’abord à l’endroit de l’infection. Ils s’étendent ensuite sur d’autres parties du corps, y compris les mains et les pieds.

Selon Sciensano, "L’éruption évolue et se présente initialement souvent sous forme de macule évoluant successivement vers une papule, vésicule, pustule, jusqu’à la formation d’une croûte qui tombe généralement endéans 12 jours. Le nombre de lésions peut varier de quelques-unes à des milliers, elles peuvent être très prurigineuses. Les lésions cutanées apparaissent généralement toutes au même stade, ce qui est une caractéristique de la variole et de la variole du singe, et les distingue de la varicelle".