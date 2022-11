Variole du singe : "Il y a un risque que le virus refasse surface", selon le virologue Steven Van Gucht

Si les comportements des personnes à risque d’attraper la variole du singe ont pu évoluer, c’est notamment grâce aux rôles des associations. Valentin Blaison est travailleur communautaire chez Ex-Aequo, une association de promotion de la santé, qui vise une diminution des nouvelles infections au VIH et des infections sexuellement transmissibles auprès des hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes.

Il raconte que l’association a mis en place plusieurs actions pour lutter contre la propagation de la maladie : "Nous avons essentiellement transmis de l’information avec le plus de transparence possible. Plus nous sommes informés sur certaines maladies, plus nous pouvons nous protéger. Nous avons communiqué sur les modes de transmissions, mais aussi sur les centres de dépistage et sur la vaccination".

Même si l’association aurait aimé pouvoir faire encore plus, le manque de temps et les ressources limitées ne permettaient pas de pouvoir faire des actions de terrains, comme de l’affichage par exemple. "Nous avons plutôt relayé des campagnes qui existaient déjà", révèle le membre de l’association.