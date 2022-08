Variole du singe : face aux restrictions d’accès, des citoyens Belges vont se faire vacciner à Lille

La vaccination contre la variole du singe reste compliquée en Belgique. À peine 3000 doses sont disponibles et les critères pour les recevoir restent stricts : être travailleur du sexe, prouver que l’on a contracté deux infections sexuellement transmissibles (IST) ces 12 derniers mois ou une infection au VIH, ou bien prouver un rapport sexuel avec un partenaire positif. La vaccination est également possible pour les personnes atteintes de troubles immunitaires et d’une forte probabilité d’infection, le personnel de laboratoire prenant en charge les cultures virales, et les prestataires de soins.

En France, par contre, les conditions d’accès sont moins strictes. Tous les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HSH) et toutes les personnes transgenres peuvent recevoir le vaccin.

Face à cette situation, de nombreux Belges ont donc décidé de franchir la frontière pour aller à Lille. Certains se sont même organisés en groupe. C’est le cas de Samy Soussi, chargé de projet à l’ASBL Ex Aequo, une association de promotion de la santé auprès des HSH. "On marche sur la tête. Aujourd’hui, la vaccination en Belgique ne semble pas être une priorité. On se demande s’il y a des moyens mis en place en Belgique pour pouvoir vacciner plus largement la population. C’est incroyable de devoir faire plus d’une heure de route pour pouvoir venir se faire vacciner", explique-t-il.