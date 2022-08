Variole du singe en Belgique : pour la première fois en Belgique, une femme a été contaminée

La Belgique avance également dans la vaccination contre la variole : pour l'instant, selon le ministre Vandenbroucke, environ 300-400 personnes ont été vaccinées, mais l'objectif est de mettre un coup de boost à la vaccination entre cette semaine et la semaine prochaine.

"Nous avons demandé aux 12 centres de référence pour le VIH en Belgique d’inviter personnellement les groupes cibles et essayer de vacciner un maximum de personnes cette semaine et la semaine prochaine", explique le ministre. Par ailleurs, un décret royal publié aujourd'hui au Moniteur permettra la vaccination des travailleurs du sexe par l'intermédiaire de quatre organisations à but non lucratif destinées aux travailleurs du sexe (Ghapro, Pasop (avec Ghapro également connu sous le nom de Violett), Alias, Espace P). Le décret sera en vigueur dès demain.