Variole du singe en Belgique : plus de vaccins et conditions d’accès étendues dès la semaine prochaine

La majeure partie des 1500 vaccins supplémentaires livrés par les Pays-Bas sous la forme d’un prêt sera également utilisée pour la vaccination préventive et une petite partie sera réservée à la vaccination après exposition. Au total, quelque 6000 personnes supplémentaires pourront être vaccinées, en attendant la commande supplémentaire de 30.000 doses à l’automne.

Assouplissement des conditions pour la vaccination préventive

À la suite de cette bonne nouvelle, le Risk Management Group (RMG) a décidé que désormais, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et ayant eu une maladie sexuellement transmissible au cours de l’année écoulée peuvent également se faire vacciner. Auparavant, il fallait avoir eu au moins 2 de ces maladies au cours de l’année écoulée.

Les personnes suivantes sont désormais éligibles à la vaccination préventive :

• les travailleurs du sexe masculins et transgenres ;

• les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (qu’ils soient HIV positifs ou non

ou qu’ils reçoivent une thérapie PREP contre le VIH ou non) et pouvant démontrer qu’ils ont

eu une MST au cours de l’année écoulée ;

• les personnes souffrant de graves troubles immunitaires et présentant un risque élevé

d’infection grave ;

• le personnel de laboratoire manipulant les cultures de virus ;

• les femmes (qui sont HIV positives ou qui reçoivent une thérapie PREP contre le VIH)

Que faire si vous pensez être avoir droit à la vaccination contre la variole du singe ?

À partir de la semaine prochaine, les centres de référence inviteront les patients dont ils savent qu’ils remplissent les nouvelles conditions. Ces personnes ne doivent pas contacter elles-mêmes leur centre de référence.

Les personnes qui ne sont pas connues d’un centre de référence et qui pensent avoir droit à la vaccination peuvent, à partir de la semaine prochaine, contacter le médecin (généraliste) qui connaît leur dossier et qui a traité leur MST au cours de l’année précédente.

Les médecins généralistes recevront des informations sur la manière de les référer, au moyen d’une lettre d’envoi standard, vers l’un des centres de référence ou vers l’un des grands centres de vaccination. Il est prévu de commencer les vaccinations contre la variole la semaine du 12 septembre dans un centre de vaccination à Bruxelles et à Anvers.