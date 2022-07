Variole du singe : déjà 14.000 cas de contaminations et cinq décès de par le monde dus à la variole du singe

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a connaissance d'environ 14.000 cas de contaminations par la variole du singe dans quelque 70 pays, a déclaré mercredi au cours d'une conférence de presse le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Cinq personnes ont déjà succombé des suites de l'épidémie actuelle du virus, toutes en Afrique.

L'Europe reste l'épicentre de l'épidémie. Ce sont plus particulièrement les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes qui sont infectés par le virus. Et alors que le nombre de nouvelles infections diminue dans certains pays, le virus est apparu pour la première fois dans six pays la semaine dernière, a déclaré Ghebreyesus.