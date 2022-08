Variole du singe : confiné, Renaud se livre sur sa maladie et la stigmatisation d’une communauté

J’avais l’impression d’avoir une plaie ouverte en permanence, nuit et jour

L’Institut de la santé publique a indiqué que 28 personnes ont été hospitalisées, et qu’il n’y a eu aucune admission en soins intensifs, ni de décès. La majorité des personnes atteintes du virus ont développé des éruptions cutanées et des symptômes grippaux.

Renaud est quasiment certain qu’il a contracté la variole du singe lors d’une relation sexuelle avec son partenaire. Toujours en isolement, il nous livre ce qu’il a vécu au fil des jours : "Au tout début avant de me faire dépister, je me sentais mal. Quelques jours après, j’ai une fièvre qui m’est tombée dessus. J’ai l’impression de n’avoir jamais vécu une fièvre aussi importante. J’avais des sueurs nocturnes et je grelottais alors qu’on était en pleine vague de chaleur. Après la fièvre, j’ai eu une éruption située autour de la cuisse et du pubis. Ce sont des boutons qui cloquent et qui font très mal. Cela m’a empêché de marcher pendant quelques jours parce que le moindre frottement, de ma peau contre ma peau, faisait que j’avais l’impression d’avoir une plaie ouverte en permanence, nuit et jour. Ensuite j’ai eu une éruption de boutons sur tout le corps mais ceux-là étaient moins pénibles. J’ai eu des crises de démangeaison."

Renaud ajoute : "J’arrive vers la fin de la variole du singe, donc ça va mieux aujourd’hui. J’ai encore des symptômes que j’ai du mal à identifier. Je ne m’attendais pas du tout à ce que ce soit aussi douloureux, aussi contraignant."