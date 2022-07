Variole du singe : 224 cas de variole du singe signalés en Belgique

Un total de 224 cas confirmés de variole du singe ont été signalés à ce jour en Belgique, rapporte mercredi l'Institut de santé publique, Sciensano. La semaine dernière, le bilan était de 168 contaminations.

Toutes les personnes porteuses connues du virus en Belgique sont des hommes, âgés de 20 à 65 ans: 125 en Flandre (55%), 64 à Bruxelles (34%) et 13 en Wallonie (11%). Presque tous les patients (93%) présentaient une éruption cutanée, et 72% d'entre eux présentaient également des symptômes généraux comme fièvre, malaise général et ganglions lymphatiques enflés.