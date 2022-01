La carte mise à jour jeudi se base sur des données recensées entre le lundi 10 et le dimanche 23 janvier. Seules quatre régions ne prennent pas la teinte la plus sombre, mais elles n’en sont pas loin : deux sont situées en Pologne et deux dans le sud de la Roumanie. Lors de la précédente actualisation, une zone en Hongrie échappait encore à cette vague pourpre.

La Belgique affiche cette couleur pour la 13e semaine d’affilée.