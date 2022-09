Variable, venteux et moins chaud ce jeudi

Samedi, averses éclaircies restent au menu dans une ambiance à nouveau fraîche : 17 à 20°C et vent modéré de secteur nord-ouest.

Dimanche, les averses deviendraient plus espacées et s’éloigneraient par le sud du pays. Les éclaircies et le temps sec seront de retour sur l’ouest et le nord. Les températures regagnent un ou deux degrés par rapport à la veille : 19 à 22°C.

La première tendance pour la semaine prochaine est d’abord une journée sèche et plus ensoleillée le lundi avant une nette hausse des températures mardi mais accompagnée d’averses et coups de tonnerre. On pourrait remonter de 25 à localement 29°C. Mais ce serait une bouffée chaude d’une seule journée.