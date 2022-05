Variable et plus frais ce mardi

La nuit de mercredi à jeudi, à priori une zone de pluie affaiblie devrait donner quelques gouttes qui traîneront en matinée sur le sud-est du pays, les éclaircies se développeront sur le nord et gagneront du terrain en fin de matinée et l’après-midi. Maxima en légère hausse : 17 à 21°C.

A priori, maintien d’un faible risque de quelques averses vendredi sur le sud du pays essentiellement, mais entrecoupées de belles éclaircies. Les températures tout juste de saison afficheront 18 à 19°C.

Samedi et dimanche, les prévisions indiquent un temps variable, légèrement instable entre temps sec et quelques averses pas trop nombreuses. Il y aura aussi un léger rafraîchissement : pas plus de 14 à 17°C samedi. On attend quelques averses dimanche et 11 à 15°C, ce qui deviendra franchement frisquet pour la saison.