Variable et localement orageux ce lundi

Demain mardi, après un réveil au calme, des averses se développeront dès le début de la matinée et vont alterner avec des éclaircies, ce sera ce que l’on appelle un ciel de traîne. Journée variable et plus fraîche qu’aujourd’hui donc. On ne devrait plus parler de tonnerre demain, par contre le vent d’ouest à sud-ouest va se renforcer et il fera un peu frais pour la saison avec des maxima de 14 à 18°C seulement.