Samedi, la matinée sera souvent lumineuse puis des nuages arriveront par le nord avant midi. L’après-midi, les nuages seront majoritaires sur l’ensemble des régions et pourraient s’accompagner de quelques ondées locales sur l’est du royaume. Les maxima en baisse varieront de 13 à 18 °C.

Dimanche, scénario pratiquement identique mais cette fois le risque d’averses sera généralisé et ces précipitations seront par endroits plus marquées. Les températures ne dépasseront plus 11 à 15 °C.

Lundi, toujours un temps mitigé avec de nombreux nuages et quelques ondées. Les températures resteront dignes d’un mois d’avril, comprises entre 12 et 15 °C.