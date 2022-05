Vapoter multiplierait les risques de développer de l'asthme.

15% des personnes vapotant ont déclaré avoir une santé mentale notée entre "passable et mauvaise" contre 7% chez les personnes n'utilisant pas de cigarette électronique. Les chercheurs ont noté qu'elles ont 60% de chance de subir un fort stress par rapport aux non vapoteurs.

"Bien que le vapotage ne cause pas de stress, il semble que les envies de vapoter peuvent être déclenchées par le stress et l'anxiété, ce qui complique la tâche de l'utilisateur de la cigarette électronique", explique le Dr Teresa To dans un communiqué.

"Nos résultats suggèrent que l'utilisation de la cigarette électronique est un facteur de risque modifiable d'asthme à prendre en compte dans les soins primaires des jeunes et des jeunes adultes", conclut-elle.