Vanzeir sur le départ, l’Union a-t-elle trouvé en Nilsson son remplaçant ? "On a toujours besoin de ce genre de joueur", "il rentre assez bien dans le moule de cette équipe"

L’Union Saint-Gilloise occupe la deuxième place de la Pro League et les hommes de Karel Geraerts semblent les mieux placés pour titiller Genk pour le titre. Malgré les départs d’Undav et Nielsen en début de saison et le probable départ de Vanzeir lors du mercato hivernal, les Unionistes ne semblent pas chamboulés et l’effectif répond toujours présent.

Dernier exemple en date, l’attaquant Gustaf Nilsson, débarqué cet été pour 500 000 euros de Wiesbaden, qui a inscrit des buts importants cette saison.

Vanzeir en tribune ce samedi, l’Union a pu compter sur un but du Suédois pour s’imposer 1-0 face à l’OHL. Avec un but inscrit toutes les 83 minutes et 8 roses plantées pour les Bruxellois, l’attaquant a déjà montré son importance.

Uniquement impliqué dans le but de l’Union, aucun ballon touché sur les autres occasions, une complémentarité avec Boniface qui pose question, un profil peu polyvalent, les arguments semblent en sa défaveur mais les chiffres parlent pour lui et Nicolas Frutos pense que l’attaquant peut être important dans certains systèmes : "A un moment donné dans un match, on a toujours besoin de ce genre de joueur. Il a besoin de quelqu’un proche de lui qui va faire des courses dans le dos de la défense pour pouvoir profiter des ballons qu’il dévie de la tête".

Tous ses buts ont d’ailleurs ramené des points. Et pour Cécile De Gernier, son profil matche bien avec celui de l’Union : "Il y a de l’intensité dans tout ce qu’il fait donc il rentre assez bien dans le moule de cette équipe. Il est intéressant dans la dynamique de cette équipe de vouloir aller vers l’avant et aller chercher un contre-pressing. Ce n’est pas un Vanzeir mais il va être important si celui-ci s’en va".