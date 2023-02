Vansevenant lève les bras à Green Mountain et offre une 900e victoire à Soudal-Quick Step

Lancée en 2003, l’équipe n’a eu besoin que de quelques jours pour décrocher son premier bouquet avec Servais Knaven sur le Tour du Qatar. 174 coureurs ont porté les couleurs de l’équipe. Du Néerlandais à Vansevenant, ils sont 103 à être montés sur la plus haute marche d’un podium. De l’Argentine aux États-Unis de la Norvège à l’Australie, Quick Step a gagné sur les cinq continents. Dans 34 pays au total.



Les chasseurs de classiques de l’équipe ont gagné pratiquement toutes les grandes courses d’un jour, un nombre incalculable d’étapes sur les Grands Tour. Et puis en 2022, Remco Evenepoel a enlevé la Vuelta et a apporté ce "fameux" succès final sur une course de trois semaines.



"Voir Soudal Quick-Step atteindre les 900 victoires me rend très fier. C’est un chiffre incroyable", se réjouit Patrick Lefevere. "Quand nous avons lancé l’équipe, nous étions ambitieux et nous voulions être une des meilleures équipes du monde. Mais je ne pense pas que quiconque avait imaginé que nous allions remporter 900 victoires […] C’est difficile de choisir ma victoire préférée, tant elles ont toutes été spéciales à leur manière. Elles témoignent de l’esprit collectif qui rend cette équipe vraiment unique", conclut le boss, qui promet "de nombreuses autres victoires".