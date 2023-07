VanMoof fabricant de vélos connectés au bord de la faillite : quelles conséquences possibles pour ses utilisateurs ?

VanMoof, une entreprise pionnière dans la fabrication et la vente de vélos électriques connectés est en cessation de payement. L’entreprise néerlandaise fondée par les frères Ties et Taco Carlier en 2009 voulait révolutionner le secteur des vélos électriques en proposant un design moderne et la connectivité de ses deux roues via une application mobile.

Malgré une forte croissance de ses ventes, la marque perdait pourtant de l’argent sur chaque vélo vendu. Selon eux, plus de 200.000 vélos ont été distribués dans le monde. "VanMoof a enregistré une perte nette d’environ 6 millions d’euros en 2019. L’année suivante, le déficit s’élevait à 35 millions. Le rapport annuel 2021 (qui n’a pas été approuvé par un comptable) montre que le déficit cette année-là s’élevait déjà à 78 millions d’euros. Une perte similaire est prévue pour 2022", révèlent nos confrères de Nrc.nl.

Résultat, ce mercredi 12 juillet, le tribunal d’Amsterdam a placé l’entreprise en état de cessation de paiements. Le tribunal a accordé un sursis au fabricant et a nommé un administrateur pour explorer des pistes de reprise. En attendant la fin de cette procédure de 18 mois maximum, et avant une éventuelle faillite ou une éventuelle reprise, l’entreprise a fait le choix de fermer temporairement ses magasins et ses ateliers de réparations. VanMoof a des magasins dans 50 villes du monde, comme Amsterdam, Bruxelles, Berlin, Londres, New York, San Francisco et Tokyo.

VanMoof avait beaucoup augmenté ses ventes depuis 14 ans, aidé surtout grâce à une levée de fonds record (108 millions d’euros) en 2021. Dopé par la crise liée au Covid-19, qui a été marquée par le retour en vedette de la petite reine dans de nombreuses villes, le fabricant semblait rouler sur la voie du succès.

En 2022, la marque annonçait même l’arrivée de Gillian Tans, ancienne patronne de Booking.com, pour mener la marque hollandaise vers une nouvelle étape de sa croissance mondiale. Cependant, son départ précipité, en mai 2023, présageait que la situation financière de l’entreprise Amstellodamoise s’était fortement dégradée depuis le début d’année. Avec l’issue connue maintenant.

Problèmes en cascade

Ces vélos connectés haut de gamme aux prix élevés, autour des 3000 euros, pourraient devenir inutilisables du jour au lendemain si l’entreprise connaissait une faillite complète engendrant une fermeture de ses serveurs web.

Il était déjà impossible de configurer ou de commander des vélos électriques depuis la fin du mois de juin. Les clients ayant déjà commandé un vélo doivent prendre leur mal en patience et le service après-vente a également du retard.

L’entreprise, elle, évoquait des bugs informatiques pour justifier son absence de service.