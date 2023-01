"Vanina" de Dave, une chanson dont la mélodie vient d’Igor Stravinsky, reprise aussi par Elvis

La version de Dave est en réalité une reprise d’une chanson américaine de Del Shannon. Le premier à emprunter cette mélodie à Stravinsky, ce n’est donc pas Dave mais bien le chanteur américain Del Shannon en 1961 pour sa chanson Runaway.

D’ailleurs, la ressemblance avec la partition de Stravinsky est d’autant plus frappante parce que la mélodie n’est pas reprise à la voix mais avec un instrument qui rappelle le son du violon. Il s’agit d’un Musitron, une version améliorée d’un clavioline. Améliorée par un certain Max Crook qui se trouve être le claviériste de Del Shannon. Et, ensemble, au début des années 60’, les deux hommes vont écrire Runaway.