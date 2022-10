Vanille : “J’ai beau adorer le rock québécois, j’avais envie de faire quelque chose de différent”

Revenons-en à tes débuts : comment t’es-tu lancée dans la musique ?

J’ai commencé à jouer de la guitare à 15 ans de façon autodidacte. J’allais sur internet et je regardais comment faire des accords. Apres ça, j’ai vite commence à faire de la composition. Je composais des morceaux en anglais, et je sais pas pourquoi je faisais ça. C’est comme si dans ma tete c’était plus facile en anglais, pourtant ça n’a plus aucun sens aujourd’hui pour moi. C’est comme si je jouais à faire de la musique plutôt que de faire de la musique réellement. 5 ans plus tard j’ai commencé à faire de la musique avec mon copain de l’époque et son ami. On était un trio et on s’appelait Vanille. C’était toutes mes compositions mais je n’assumais pas le côté carriériste, solo, c’était un groupe de musique. Je me demande si ce n’était pas aussi pour être plus facilement acceptée, il y avait aussi un côté boys club là-dedans. On a fait un EP en anglais qui s’appelait My Grandfather Thinks I’m Going to Hell, c’était vraiment du rock shoegaze. Finalement, je me suis séparée de mon copain et le groupe s’est cassé. Eux ils continuent à faire du rock, puis moi je me suis mise à faire mes chansons toute seule. C’est là que j’ai rencontré Emmanuel Ethier qui a réalisé mon premier album, Soleil 96. C’st avec lui que la carrière a décollé, c’est quelqu’un de bien connu au Quebec et il m’a ouvert beaucoup de portes. C’est lui qui a fait l’album de Bon Enfant, il a aussi travaillé avec Peter Peter, Coeur de Pirate, etc. Il m’a mise sur les tracks. Après cet album-là que j’ai sorti en 2021, je me suis mise dans la branche folk. J’ai travaillé avec mes amis – je me rends compte en te parlant que je ne travaille qu’avec mes amis – je leur ai dit “allez, venez faire un album avec moi” (rires). On est allés dans une cabane super loin dans les bois avec un beau lac, c’était parfait. C’était l’automne dernier, il y avait la première neige qui tombait. On a fait deux semaines d’enregistrement puis les choses se sont enchaînées : les concerts, les partenariats, et bientôt ce bel album que j’ai tellement hâte de vous faire entendre. Il sortira en février !