Vanhaezebrouck sur la qualification gantoise : "Plus facile en marquant trois buts en quatre minutes"

Vainqueurs autoritaires chez les Turcs d’Istanbul Basaksehir, les hommes de Hein Vanhaezebrouck iront donc en quarts de finale de Conference League. Une performance qui reflète la maturité et la solidarité du groupe gantois. L’entraîneur belge est revenu sur la prestation des siens au micro de nos confrères de Sporza.

Tenus en échec dans leurs bases, Kums et consorts savaient qu’ils devraient parvenir à inscrire au moins un but à l’extérieur. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ont pris la consigne au mot. "Quand tu marques trois ou quatre buts très rapidement ça facilite les choses. Dommage d’avoir encaissé ce but en fin de rencontre, ce n’était pas nécessaire" notait Vanhaezebrouck. Une petite tâche qui ne doit pas salir entièrement le tableau gantois. "C’était une prestation très mature de l’équipe. La première mi-temps était importante et nous avons démarré correctement dès la première minute" tenait à souligner le mentor des Buffalos.

Et si certains, à l’image de Gift Orban auteur d’un triplé expéditif, ont pris la lumière, d’autres attendent patiemment dans l’ombre. "Je dédie cette victoire à Tarik Tissoudali. Il était avec nous avant le match et a parlé avec l’équipe. On a directement senti une réaction enthousiaste du groupe. Peut-être qu’il pourra jouer ses premières minutes européennes avec nous en quarts de finale, envisageait Vanhaezebrouck. Je suis en tout cas très fier de l’équipe et de la manière dont ils l’ont fait. Surtout de comment ils ont agi les uns pour les autres en pensant notamment aux blessés."

Une sereine attitude qui laisse entrevoir de belles choses. "Nous avons appris de nos erreurs de l’an passé (ndlr : élimination en huitièmes face au PAOK) et devons continuer. Nous pouvons être fiers" concluait l’entraîneur.