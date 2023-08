Vanhaezebrouck-Sa Pinto : retrouvailles glaciales entre deux entraîneurs qui ne s’apprécient pas

Hein Vanhaezebrouck et Ricardo Sa Pinto vont se retrouver face à face pour la cinquième fois de leur carrière ce jeudi lors du barrage de la Conference League entre La Gantoise et l’APOEL Nicosie. Les quatre premiers affrontements et quelques déclarations ont suffi à créer une animosité entre les deux hommes.



Les deux entraîneurs ne s’aiment pas et les retrouvailles s’annoncent glaciales. Le temps n’a pas fait son œuvre et près de six ans plus tard la tension semble toujours bien présente. "Je ne lui serrerai pas la main", a prévenu le Portugais.



Retour en arrière. Saison 2017-2018. HVH et Sa Pinto sont à la tête du Sporting d’Anderlecht et du Standard depuis quelques mois quand les deux clubs s’affrontent en huitièmes de finale de la Coupe de Belgique. Les Liégeois s’imposent 0-1 grâce à Carlinhos. Le match est tendu et interrompu pour des jets de projectiles. A un quart d’heure du terme, un gobelet de bière atterrit aux pieds du Portugais. Le bouillant coach des Rouches s’écroule de manière théâtrale. Sa Pinto dégoupille et s’emporte contre l’arbitre. Il est exclu et écope de trois matches de suspension notamment pour "son langage inapproprié envers les officiels". Vanhaezebrouck déplore le "cinéma" du T1 Liégeois. La querelle est lancée.