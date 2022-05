Vanhaezebrouck risque 3 journées de suspension après ses critiques à l'arbitrage dans le tunnel et dans la presse

On le sait, Hein Vanhaezebrouck n'a pas sa langue dans sa poche. Et cela pourrait lui coûter bien cher. Déjà suspendu le week-end dernier face à Charleroi, le coach de La Gantoise risque trois journées de suspension supplémentaires pour avoir ouvertement critiqué l'arbitrage après la rencontre des Gantois face à Genk le 24 avril dernier ainsi que dans la presse.

Vanhaezebrouck avait déjà contesté l'arbitre de la rencontre Mr. Nathan Verboomen durant la rencontre et s'était pour cela fait exclure. Mais HVH ne s'est pas arrêté là. Selon le rapport de l'arbitre, il aurait continué à contester l'arbitrage dans le tunnel des joueurs pendant la mi-temps et plus tard en conférence de presse. Pour cela, le parquet de l'Union Belge a requis une suspension supplémentaire d'une journée et une amende de 1.000 euros.

Mais ce n'est pas tout, HVH risque deux journées supplémentaires de suspension et une autre amende de 2.000 euros (requête du parquet de l'Union Belge) pour avoir défini le directeur technique du département arbitrage professionnel de l'Union Belge Bertrand Layec "un grand menteur" lors d'une interview à Het Laatste Nieuws.

La Gantoise a pris acte de ces requêtes de la part du parquet de l'Union Belge et a d'ores et déjà fait appel. L'affaire sera jugée mardi prochain. Hein Vanhaezebrouck sera donc bel et bien sur le banc lors du prochain match des Buffalo's face à Malines ce week-end.