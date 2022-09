Vanhaezebrouck furieux sur Okumu après sa carte rouge : "Nous étions en route vers la victoire, c'est inacceptable"

Joseph Okumu a réagi violemment après une poussée de Mbenza. Il a poussé son opposant et l’a frappé au niveau de la gorge. Une réaction complètement disproportionnée, comme l’a confirmé Hein Vanhaezebrouck : " C’est inacceptable. Ce n’est pas un coup de pied qu’il reçoit ou un pied sur son tendon d’Achille. C’est juste un coup de pouce. Si vous ne pouvez plus supporter ça… C’est ridicule qu’il réagisse à une telle phase. Mais il ne frappe pas et ne donne pas de coup de tête. Cela dit je pense que le rouge est très sévère".

Pour Hein Vanhaezebrouck, la Gantoise avait toutes les cartes en mains pour s’imposer, ce qui a encore plus rendu fou l’entraîneur gantois : "Nous étions en route vers la victoire et le top 4. Ce n’est tout simplement pas possible. Il a vraiment laissé tomber l’équipe. Quand tu fais quelque chose comme ça, c’est clairement que tu ne veux ne veux pas être dans le top 4. C’est difficile à vivre pour les supporters, les joueurs, le staff et la direction. Nous aurions pu être dans le top 4 ce soir, c'est vraiment inacceptable." a conclu HVH.