Vanhaezebrouck et De Sart frustrés après la défaite de Gand au PAOK Salonique : "Heureusement il y a un match retour"

Interrogé sur le coup franc qui amène le but, Vanhaezebrouck a d'abord estimé que la faute elle-même (de Julien De Sart) n'était pas nécessaire ("Se jeter le pied en avant comme ça, c'était fort risqué"), avant de revenir sur la tactique appliquée dans le mur (divisé en deux, avec deux "briques" d'un côté et quatre de l'autre, séparées par des joueurs adverses) : "On s'était organisé et cette balle ne peut jamais entrer. On aurait dû être prêt pour recevoir et bloquer cette balle." Et le coach gantois de charger son expérimenté médian, Sven Kums : "Pour un gars de 17 ans, OK, c'est une faute de jeunesse. Mais Sven il a deux fois 17 ans", sourit (jaune) Vanhaezebrouck. "Venant de lui, on ne peut pas accepter une erreur pareille. Même si jusque là il était bien dans le match. Après, ça a été plus difficile parce qu'il se sentait responsable. Ça arrive. Malheureusement je l'avais dit avant le match : ça va se jouer sur des détails. On devra à tout prix éviter les petites erreurs comme ça au match retour et surtout jouer beaucoup mieux offensivement pour créer plus d'occasions."

La conclusion revient à Julien De Sart : "On a déjà été menés 1-0 après le match aller en Coupe de Belgique par Bruges et on a réussi à inverser la tendance. On sait le faire et je pense qu'on le fera jeudi prochain !"