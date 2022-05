Vangelis, pionnier de la musique électronique et compositeur de musiques de film iconiques

Nous avons appris ce jeudi 19 mai la mort du compositeur grec Vangelis. Il avait 79 ans. Claviériste et compositeur, il rencontre dès les années 80 un franc succès avec ses compositions de musique de film, avec un tube mondial qui lui vaudra un Oscar en 1982, sa bande originale du film Les Chariots de feu.

Pour lui rendre hommage, nous vous proposons de retrouver Pascale Vanlerberghe et Kamal Messaoudi dans une émission La Fièvre du samedi, datant de 2016.

Un fond de musique électronique et quelques secondes plus tard, des notes mythiques au piano. Cette musique est connue de tous, des cinéphiles comme des néophytes. Et lorsqu’on entend ces notes, les images d’une page et de coureurs nous sautent immédiatement aux yeux. Il faut dire que cette musique, composée par Vangelis pour le film The Chariots of fire, est devenue au fil du temps un véritable tube, a été reprise à de nombreuses occasions. C’est avec cette bande originale que Vangelis marquera le monde de la musique de film, en remportant l’Oscar de la meilleure musique de film en 1982.

Parmi ces autres compositions marquantes, on retrouve également celle écrite pour le Blade Runner de Ridley Scott en 1982 ou encore celle pour le film Christophe Colomb - avec un thème bien connu – d’un certain Ridley Scott.

Pascale Vanleberghe et Kamal Messaoudi reviennent sur les bandes originales composées par Vangelis, dans une émission La Fièvre du samedi soir datant de 2016.