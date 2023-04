Vanessa Paradis prend la défense de sa fille Lily-Rose Depp et des "nepo babies"

Il y a quelques mois, une polémique a éclaté sur les "nepo babies", soit les enfants de stars. Des utilisateurs de TikTok se sont plaints de leur facilité à gravir les échelons et ont tenu à rappeler qu’ils n’en seraient pas là sans leurs parents.

Lily-Rose Depp a été la cible de virulentes attaques sur les réseaux sociaux. La fille de Vanessa Paradis et Johny Depp s’est défendue en disant que ses parents avaient tout fait pour lui offrir l’enfance la plus normale possible. Sa mère est à son tour revenue sur cette controverse dans un récent entretien avec Madame Figaro.

Elle a critiqué la virulence des internautes et l’existence même de l’expression "nepo babies", qu’elle trouve "affreuse". Elle explique que leur vie n’est pas aussi facile qu’on ne le pense : "Un enfant dont les parents sont célèbres a déjà une part de sa personnalité qui lui est soustraite : on s’intéresse à lui pour atteindre ses parents. Les gens se trompent".

La comédienne admet qu’un enfant d’une star peut être privilégié dans un casting par rapport à un inconnu mais que s’il fait mal son travail, il ne va pas être pris, et ce peu importe sa notoriété. Elle a souhaité mettre en lumière les années de travail acharné de sa fille. "Je la vois travailler depuis huit ans. Elle est une bosseuse comme on en voit peu. Elle travaille énormément ses rôles et ses auditions. Elle a fait beaucoup de castings où elle n’était pas choisie, et elle en était malheureuse, comme les autres", a-t-elle déclaré.

Vanessa Paradis est donc déterminée à briser ce mythe autour des enfants de célébrités. Elle les encourage à se dépasser s’ils veulent s’en sortir et montre, encore une fois, combien elle est fière de sa fille : "Je pense vraiment que ceux qui réussissent sont ceux qui travaillent dur et qui ont du talent, quel que soit leur nom. Ma fille en fait partie".