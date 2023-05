Vanessa Paradis et Camille Cottin deviennent sœurs à l’écran dans un film de Cécilia Rouaud

Second film de Cecilia Rouaud, "Photo de famille" paraît six ans après "Je me suis fait tout petit", dans lequel elle abordait des thématiques assez similaires, relatives à la famille. "J’ai écrit ce film avec la conviction qu’on ne se départit jamais vraiment de là d’où on vient et que, quand une réconciliation avec le passé est possible, il faut la tenter !" expliquait-elle d’ailleurs avant de débuter le tournage, au micro d’Allo-ciné.