Vanessa nous donne les secrets d’une cueillette de champignons réussie

Vanessa Autunno est mycologue et guide nature de formation. Chaque année, dès le démarrage de la saison des champignons, elle propose des balades gustatives. "En groupe, on part sillonner les sous-bois belges, à la recherche de champignons divers et variés," explique-t-elle. "On essaie d’apprendre à les reconnaître, on les cueille, on les observe et on finit la visite guidée par une petite dégustation des champignons comestibles, bien évidemment."

La biologiste insiste sur l’importance de faire vérifier sa cueillette par un expert : "la seule façon d’éviter les intoxications est d’apprendre à reconnaître les espèces comestibles et mortelles de nos régions. Seuls 2 à 3% des champignons sont comestibles et certains champignons peuvent se ressembler comme deux gouttes d’eau, dont l’un peu être comestible et l’autre mortel." Donc même si c’est tentant, en cas de doute, on ne ramasse pas !